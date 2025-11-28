Ercolano, ubriaco alla guida sulla strada del Vesuvio: 27enne precipita in un dirupo

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre lungo via Osservatorio a Ercolano, sul versante del Vesuvio. Un 27enne diretto al cratere ha perso il controllo della sua auto mentre era in corso un violento temporale. La vettura è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo di circa dieci metri, ribaltandosi. Il giovane, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, è riuscito a lanciare l’allarme contattando i familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Ercolano, soccorsi complicati dalla pioggia battente

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, il personale del 118 di San Giorgio a Cremano e una pattuglia dei vigili del fuoco. Prima di procedere al recupero è stato necessario localizzare l’auto nel burrone, resa poco visibile dalle condizioni meteo avverse. Nonostante la pioggia intensa e le difficoltà operative, poliziotti, medici e un volontario del 118 sono riusciti a raggiungere il 27enne e a tirarlo fuori dal veicolo in pochi minuti, portandolo in salvo.

Trasporto in ospedale e denuncia per guida in stato di ebbrezza

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato medicato e sottoposto all’alcol test, risultato positivo. Dimesso in serata, il giovane — residente a San Giorgio a Cremano — è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, come previsto dal Codice della Strada.