Caivano in lutto per la morte di Raffaele, l’operaio stroncato a Ercolano da esalazioni tossiche

Una giornata drammatica per la città di Caivano, segnata da due gravissimi incidenti sul lavoro che hanno sconvolto l’intera comunità. Il bilancio è pesantissimo: un operaio di 58 anni ha perso la vita a Ercolano, mentre un geometra di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile a Sessa Aurunca.

Muore operaio di Caivano durante lavori di spurgo a Ercolano: addio a Raffaele Magri

La vittima è Raffaele Magri, 58 anni, residente a Caivano e molto conosciuto in città. L’uomo si trovava a Ercolano per eseguire lavori di spurgo all’interno di un pozzo nero quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sopraffatto da esalazioni di gas tossici. L’operaio avrebbe accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli, che hanno recuperato il corpo senza vita dal pozzo.

Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. La salma è stata sequestrata e trasferita al Policlinico di Napoli, dove sarà eseguito l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria. Raffaele Magri lascia la moglie e un figlio. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici, conoscenti e concittadini.

Geometra precipita da un ponteggio a Sessa Aurunca: è grave

Nella stessa giornata, un secondo incidente sul lavoro ha coinvolto un geometra di 38 anni all’interno di un cantiere edile a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il professionista stava effettuando misurazioni e un sopralluogo tecnico quando, mentre si trovava su un ponteggio a diversi metri d’altezza, avrebbe perso l’equilibrio precipitando violentemente al suolo. L’impatto gli avrebbe causato gravi traumi, in particolare alla testa. Il 38enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie e i medici mantengono la prognosi riservata.