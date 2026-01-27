Ercolano. Pistola contro l’auto, rapinatori incappucciati assaltano coppia vicino al Vesuvio

Paura nella notte a Ercolano, nella zona dell’Osservatorio Vesuvio, dove due giovani sono stati vittime di una rapina a mano armata. L’episodio è avvenuto intorno all’1.00, quando i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina in danno di una coppia. Secondo i primi accertamenti, due individui incappucciati avrebbero infranto il vetro anteriore destro di una Fiat 500 utilizzando una pistola, minacciando le persone a bordo dell’auto: un 30enne e una 26enne.

Bottino della rapina: soldi, gioielli e smartphone

Sotto la minaccia dell’arma, le vittime hanno consegnato ai rapinatori una borsa da donna contenente documenti personali, carte di credito e denaro contante, oltre a uno smartphone e due anelli d’oro. Prima di allontanarsi, i malviventi si sono impossessati anche delle chiavi dell’autovettura, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso e sono affidate ai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, che stanno acquisendo elementi utili all’identificazione dei responsabili, anche attraverso l’eventuale analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.