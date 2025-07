Si chiama Giovanni Boccarusso, il giovane di 27 anni deceduto in ospedale dopo lo schianto in scooter avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in corso Italia a Ercolano. Giovanni era passeggero di uno scooter Honda SH guidato da un amico 26enne, anche lui di Ercolano, rimasto ferito lievemente.

Ercolano piange Giovanni, fatale lo schianto con lo scooter: lascia 2 bambini

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Torre del Greco, il mezzo viaggiava ad alta velocità quando ha perso aderenza e si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. “Ho cercato di frenare, ma è stato un attimo”, avrebbe detto in stato confusionale il conducente, sotto choc, ai militari intervenuti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno trasportato Boccarusso in codice rosso all’Ospedale del Mare. Le lesioni interne riportate – in particolare a milza e stomaco – si sono rivelate fatali. Nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato dichiarato intorno alle 3.

La salma del giovane è stata sequestrata in attesa dell’autopsia, mentre il conducente è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, i cui risultati sono ancora in attesa. Sul posto sono accorsi anche molti residenti, richiamati dal boato. L’ennesima tragedia su corso Italia ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale: “Di notte sembra una pista da corsa”, denunciano i cittadini. Giovanni lascia due bambini, il più grande ha appena 3 anni.