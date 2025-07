Ancora sangue sulle strade campane. Un giovane di 27 anni, residente a Ercolano, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto lungo corso Italia, una delle arterie principali della cittadina vesuviana.

Tragedia nella notte a Ercolano: scooter contro auto in sosta: muore 27enne. Grave l’amico

Il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter, come passeggero, guidato da un amico 26enne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro alcune auto parcheggiate lungo la strada. L’impatto è stato violento.

Entrambi i giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Per il 27enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate. Le condizioni del conducente sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.

Non si esclude che a causare l’incidente possa essere stata l’alta velocità o una distrazione. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Immagine di repertorio