Una sparatoria e un ferito questa mattina a Ercolano, provincia sud di Napoli. Nel corso di una lite tra due persone, uno avrebbe fatto fuoco e l’altro è rimasto ferito. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e gli agenti del locale Commissariato.

Ercolano, lite tra due giovani finisce in dramma: ferito a colpi di pistola

Le forze dell’ordine sono intervenute in via Mare. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due uomini avrebbero litigato. Al culmine del diverbio, l’aggressore ha estratto un’arma e sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco. Uno dei protagonisti è rimasto ferito e trasferito all’ospedale Maresca di Torre del Greco non in pericolo di vita.

L’uomo, dopo le cure mediche del caso, è stato dimesso. Non è in pericolo di vita. Si tratta di un 28enne ed è già noto alle forze dell’ordine. L’altro uomo, un 40enne anche lui già noto alle forze dell’ordine, si trova invece presso il locale commissariato di Polizia e per lui adesso potrebbe scattare il decreto di fermo. La posizione di entrambi i soggetti coinvolti è al vaglio degli inquirenti.