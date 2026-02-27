Ercolano, la tra ragazze finisce nel sangue: 24enne accoltella la rivale

Accoltellata al termine di una lite: è accaduto a Ercolano, dove una 25enne è stata ferita con un coltello da cucina e trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno già identificato e denunciato la presunta responsabile.

Lite tra conoscenti finisce nel sangue

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colpita al gluteo e alla coscia sinistra durante una discussione degenerata in aggressione. L’arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. La vittima è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove è tuttora in osservazione. La prognosi non è stata ancora resa nota, ma fortunatamente la 25enne non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini rapide dei carabinieri

L’intervento immediato dei militari ha consentito di ricostruire l’accaduto in tempi brevi. Gli investigatori hanno identificato in una 24enne la persona che avrebbe inferto i colpi al termine della lite. Per la giovane è scattata la denuncia con le accuse di possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e le cause che hanno portato all’aggressione.