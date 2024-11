Ercolano, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: almeno due morti

Esplosione alle 15 in un edificio in via Patacca ad Ercolano. Almeno due i morti accertati. Si tratterebbe di una fabbrica di fuochi d’artificio.

Ercolano, esplosione in un edificio: almeno due morti

Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano e i Vigili del Fuoco. Ancora da definire le cause della deflagrazione. Non si escludono ulteriori vittime. Si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Solo pochi giorni fa un’altra esplosione della stessa natura ha interessato la provincia di Napoli: a Quarto un deposito abusivo di petardi in centro ha provocato il ferimento grave di un operaio.