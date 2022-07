Un ragazzo di 25 anni sorpreso a casa con mezzo chilo di marijuana. Ma la denuncia, questa volta, è partita dal papà, che decide di contattare i carabinieri dopo un’accesa discussione avuta in casa. E’ successo a Ercolano, in provincia di Napoli.

Ercolano, papà denuncia il figlio: nascondeva mezzo chilo di droga in casa

Una vicenda destinata a far discutere quella ricostruita dai militari dell’Arma, giunti in un’abitazione per sequestrare mezzo chilo di droga. A fare la segnalazione ai danni del figlio è stato il padre, che avrebbe scoperto la quantità di sostanza stupefacente custodita in casa chiedendo poi spiegazioni. Dopo una lite, è stata sua la decisione di chiamare i militari che, assieme alla droga, nei mobili hanno trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi, due proiettili calibro 38 e un proiettile di piccolo calibro. Il 25enne è stato deferito presso l’autorità giudiziaria.

Sos per furto in casa, i carabinieri scoprono però piante di cannabis fuori al balcone

Con risvolti diversi invece la vicenda nata da un sos per il furto in un appartamento. Siamo a Torre del Greco. I militari, giunti sul posto, non hanno trovato i ladri. Ma, nel balcone della casa adiacente, hanno notato alcune piante di cannabis e hanno proceduto con la perquisizione. Hanno dunque sequestrato 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1700 euro in banconote di piccolo taglio. Padre e figlio, residenti nell’abitazione, sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio.