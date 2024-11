Truffa ai danni di un’anziana signora di 87 anni sventata grazie all’intervento dei Carabinieri e alla prontezza della figlia della vittima. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 ottobre, ad Ercolano.

Ercolano: “Abbiamo arrestato suo nipote”: la truffa del finto maresciallo

L’anziana era al telefono con un finto maresciallo, che stava tentando di estorcere denaro dopo che quest’ultimo aveva raccontato di un incidente dove il nipote coinvolto era finito in manette, un metodo già noto ai Carabinieri e purtroppo frequentemente utilizzato dai truffatori. La figlia, che aveva intuito la truffa, preoccupata per la situazione, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Mentre i militari si dirigevano verso l’abitazione, il truffatore, un 44enne napoletano con precedenti penali, si era avvicinato al portone. I Carabinieri si sono quindi appostati sul pianerottolo, pronti ad intervenire. Poco dopo, l’uomo ha bussato alla porta, dove ad aprire è stata la figlia dell’87enne, che, seguendo le istruzioni ricevute dai Carabinieri, stava per consegnare un sacchettino al malfattore.

In quel momento, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando il truffatore che ha tentato di fuggire. Arrestato, il 44enne è stato perquisito e trovato in possesso di due smartphone, che sono stati sequestrati insieme allo scooter utilizzato per la fuga. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.