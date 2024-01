Calze della Befana con prodotti scaduti o avariati. È la scoperta che i Carabinieri hanno fatto in provincia di Caserta, soprattutto tra le zone di Marcianise e Capodrise.

Blitz nel Casertano, controlli su calze della Befana con prodotti scaduti o avariati

Sono migliaia i dolciumi in vendita in questi giorni in vista dell’Epifania. C’è chi propone calze già confezionate, chi invece pezzi singoli a prezzi stracciati (anche dieci a un solo euro) per comporre la propria calza personalizzata. Ma la truffa è dietro l’angolo: a volte si tratta di prodotti di marca scaduti o mal conservati. L’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata anche sulle offerte-esca sponsorizzate tramite profili social. Uno vero specchietto per le allodole che può trarre in inganno i consumatori.

In un’operazione mirata, i Carabinieri nella provincia di Caserta hanno intensificato in queste ore i controlli sui dolci messi in vendita per l’Epifania. L’obiettivo è di individuare prodotti scaduti, avariati o illegali. Il bilancio dell’intervento dei militari dell’Arma sarà comunicato nelle prossime ore. Non si escludono eventuali sequestri di prodotti fuorilegge e multe salate per i commercianti disonesti.