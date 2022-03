Enzo Iacchetti, all’anagrafe Vincenzo Iacchetti, è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore italiano. Dal 1994, conduce con Ezio Greggio il “telegiornale satirico” Striscia la notizia, di cui è uno dei volti storici. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Enzo Iacchetti: chi è, età, altezza, Striscia

Enzo è nato il 31 agosto 1952, sotto il segno della Vergine, in provincia di Cremona. Ha 69 anni ed è alto 178 cm. Si è diplomato per poi decidere di non proseguire gli studi.

Dopo essersi licenziato dall’agenzia di viaggi Globus di Lugano, nel 1978 inizia la sua carriera a Radio Tresa, una piccola radio libera di Lavena, occupandosi di tutta la programmazione: radiogiornale, intrattenimento per le casalinghe e per i bambini, contributi politici e assistenza per i pensionati. Ha fatto la gavetta come intrattenitore a battesimi e matrimoni e nelle pizzerie.

In televisione, fino ai primi anni novanta, lavora in numerosissime trasmissioni per Rai, Mediaset e Telemontecarlo.

Nel 1990 inizia la sua collaborazione con il Maurizio Costanzo Show, dove presenta le sue poesie e canzoni “bonsai”, che raccoglie in un album nel 1991. Nel 1994, ottiene la conduzione di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio, sodalizio artistico che proseguirà per molte stagioni, ottenendo sempre un successo strepitoso.

Enzo Iacchetti: fidanzata, figli, patrimonio

In merito alla sua vita privata, Enzo ha un figlio, Martino, nato nel 1986 dalla ex moglie Roberta.

Dal 2002 al 2007, ha avuto una relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia.

Dal 2016 al 2020, è stato legato a Rosi Zamboni, la ex fidanzata segreta. Alla fine è stata la stessa donna a svelare i dettagli della relazione, che Iacchetti sperava rimanesse nascosta. I due si erano conosciuti durante le registrazioni di Striscia la notizia, prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello.

Iacchetti ha raccontato un suo dramma personale, rivelando di essere soggetto al vizio del gioco

“Quando c’è una scommessa mi ci buttano sempre dentro e pian piano sto consumando i soldi guadagnati in passato” ha dichiarato il conduttore. Quest’ultimo, inoltre, ha rivelato che negli Anni Novanta è riuscito a mettere da parte qualcosa, ma poi per via del grande entusiasmo e delle tasse ha sperperato quasi tutto. La sua grande paura è quella che molti produttori televisivi si dimenticano di lui e che col tempo non lo chiamano più per realizzare delle trasmissioni o opere teatrali.

Enzo Iacchetti: Covid

A inizio febbraio, Iacchetti ha dovuto saltare alcune puntate del tg satirico Striscia la notizia per aver contratto il Covid. La sua positività, l’ha costretto ad essere assente e a necessitare un’imminente sostituzione, fin quando il conduttore non è guarito, tornando al timone del programma.

Enzo Iacchetti: Instagram

su Instagram, Enzo Iacchetti è seguito da 38mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.