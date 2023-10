Si tratta di Nicola Tartarone, originario di Marano di Napoli, l’uomo deceduto giovedì scorso mentre compieva un furto in un appartamento insieme ad un complice.

L’uomo, dopo essere stato scoperto da uno dei vicini, è precipitato dal quinto piano di un parco in via Petrarelle a Caserta nel tentativo di guadagnare la fuga senza essere inseguito. Purtroppo però, dopo aver perso l’equilibrio, è caduto dal balcone schiantandosi al suolo. L’arrivo dei soccorsi è stato inutile. Nicola è deceduto sul colpo dopo un volo di oltre 15 metri. Lascia la moglie e due figli.

Entra in casa per rubare: Nicola precipita dal quinto piano e muore

I fatti sono accaduti nella mattinata del 5 ottobre. Il 35enne, insieme ad un complice, avevano deciso di colpito un’abitazione all’interno del parco “Le Fontane”. Armati di arnesi da scasso e di trapano stavano facendo irruzione all’interno della casa di una coppia che in quel momento era fuori.

Ma le cose non sono andate come speravano. Un vicino avrebbe udito il rumore del trapano e così ha deciso di allertare le forze dell’ordine dell’ordine. La fuga è stata instantanea per i due ladri. Uno sarebbe fuggito dalle scale, Nicola Tartarone aveva scelto il balcone. Voleva scendere al quarto piano. Ma, dopo aver perso l’equilibrio si è schiantato al suolo.