Finalmente il caldo sfiora i nostri corpi e coccola la mente e quando la stagione estiva inizia il mare diventa l’assoluto protagonista. Così venerdi 24 maggio con il vento in poppa siamo saliti sui catamarani e sul caicco della Nemo Charter per un evento esclusivo in collaborazione St Emotion Event, Rada Hotel, WipLab e a catering di Villa Mazzarella di via Petrarca a Napoli.

“Emozioni in mare”: a Napoli musica, drink e food con la Nemo Charter

Ma voi avete mai visto Napoli dal mare? Noi siamo rimasti davvero senza fiato.

Musica, food, drink e tanta allegria hanno allietato i circa 80 fortunati che hanno potuto danzare e sognare sulle onde del mare.

Ognuno dalla propria imbarcazione ha potuto assaporare del buon cibo, danzare tra le onde, bere un calice di champagne gelato. E quando il sole ha lasciato spazio al fuoco del tramonto ancora una volta abbiamo potuto ammirare la bellezza di Napoli, una cittá unica che rende ogni cosa magica.

A bordo possiamo organizzare feste private, cene aziendali, party esclusivi e tanto altro. Riempite la vita di emozioni indelebili, vi aspettiamo sulle imbarcazioni della Nemo Charter. Per maggiori info potete fare riferimento a questo numero 3201513845