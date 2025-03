Emergenza spazzatura in strada in via Sant’Anna a Giugliano, sacchetti date alle fiamme

Spazzatura abbandonata in strada senza rispettare il calendario della differenziata e poi data alle fiamme. E’ quello che succede ormai da tempo in via Sant’Anna, stradina del centro storico di Giugliano dove qualcuno ben pensa di lasciare sacchetti sul ciglio della strada in barba alla raccolta differenziata. Così i sacchetti si accumulano nel corso dei giorni e delle settimane e poi vengono incendiati. Esalazioni, tossiche, degrado e anche danni alle linee telefoniche. Dopo l’ultimo episodio, tecnici a lavoro per ripristinare internet. Una situazione ormai che va avanti da tempo. I residenti chiedono, oltre a maggiore civiltà da parte dei cittadini, anche maggiore sorveglianza e che la zona sia maggiormente attenzionata. Tempo fa vennero istallate anche telecamere, poi rimosse. Non solo residenti esasperati, ma anche commercianti della zona. Emergenza rifiuti abbandonati in strada anche a ridosso di via Sant’Anna. Il tratto di marciapiede interdetto per stabile pericolante, oltre ad essere in tratto pericoloso perché senza area per i pedoni, è diventata una vera e propria pattumiera a cielo aperto in pieno centro