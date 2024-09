Per l’emergenza sicurezza, a Marano verranno predisposti “servizi ad alto impatto, soprattutto di sera anche con l’impiego di unità cinofile”. A dirlo è il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nella città a Nord di Napoli e che è stato convocato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza dopo la tragica morte di Corrado Finale, 20 anni, avvenuta in via Del Mare in seguito a uno speronamento. Tra i presenti, oltre ai rappresentati delle forze dell’ordine, anche il sindaco di Marano Matteo Morra.

Emergenza sicurezza a Marano, Prefetto di Napoli: “Più controlli con unità cinofile”

Il dispositivo di vigilanza, ha proseguito il prefetto, verrà rafforzato ma non bisogna dimenticare che l’indice di delittuosità nella cittadina alle porte di Napoli è in calo. In tutta l’area Nord, dunque, si punterà anche alla videosorveglianza per la quale “si stanno facendo sforzi enormi anche con fondi del Ministero. E’ un argomento sul quale si sta lavorando”. Parlando con i giornalisti, il prefetto Michele di Bari “ha lanciato un appello a tutte le agenzie educative affinché si sforzino di portare avanti un programma di attività che debbano vedere i giovani protagonisti del loro futuro: le forze di polizia, la magistratura sono un tassello importante ma non esaustivo di tutte le vicende”.