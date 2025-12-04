Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Conclusa questa mattina la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura a Napoli. Tra i punti all’ordine del giorno l’emergenza legata all’aumento di rapine e aggressioni sull’Asse Mediano. La convocazione è arrivata su richiesta del senatore Luigi Nave (M5S), che da settimane sollecita un intervento incisivo per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Presenti tutte le forze dell’ordine e l’ANAS

Come apprende Teleclubitalia, al tavolo hanno partecipato i vertici della Questura di Napoli, dei carabinieri, della guardia di finanza, insieme ai rappresentanti dell’ANAS. Un confronto serrato per definire le contromisure da adottare lungo una delle arterie più trafficate e sensibili dell’area metropolitana.

ANAS: già completati due nuovi impianti di videosorveglianza

Durante l’incontro, ANAS ha comunicato di aver completato l’installazione di due nuovi sistemi di videosorveglianza nel tratto compreso tra Caivano e Giugliano, zona considerata ad alto rischio. Gli impianti sono già attivi come deterrente, ma le immagini non sono ancora gestite dalle forze dell’ordine: si attende infatti la firma di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno, necessario per l’accesso e la gestione in tempo reale dei flussi video, che sarà fondamentale per identificare le targhe e i veicoli in uso agli eventuali rapinatori.

4,5 milioni per illuminazione e nuovi impianti

ANAS ha inoltre annunciato uno stanziamento di 4 milioni e mezzo di euro destinati a: potenziare l’illuminazione degli svincoli lungo l’Asse Mediano; installare ulteriori sistemi di videosorveglianza in punti sensibili. Un intervento strutturale che punta a fungere da detterente e ridurre drasticamente le zone d’ombra e facilitare l’attività di prevenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine.

Interventi solo sull’Asse Mediano: la Circumvallazione Esterna resta fuori

Le misure annunciate riguarderanno esclusivamente l’Asse Mediano. Nulla invece sulla Circumvallazione Esterna, sebbene anch’essa da anni teatro di scippi, rapine e assalti ai veicoli. Il motivo è di natura amministrativa: quella tratta è infatti sotto la competenza della Città Metropolitana di Napoli, e non di ANAS.

Nonostante il limite formale, le forze dell’ordine confermano che i pattugliamenti sulla Circumvallazione sono già attivi, con servizi mirati e coordinati con quelli sull’Asse Mediano. Le attività di vigilanza – assicurano – non si limiteranno al periodo natalizio, ma proseguiranno in maniera costante.

Senatore Nave: “Chiederò un incontro al sindaco Manfredi”

Al termine della riunione, il senatore Luigi Nave ha ribadito la necessità di intervenire anche sulla Circumvallazione Esterna: “Chiederò un appuntamento al sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, per potenziare i deterrenti e garantire maggiore sicurezza anche sulla Circumvallazione.” Nave ha espresso soddisfazione per l’impegno immediato del prefetto e delle forze dell’ordine, ma ha sottolineato che la sicurezza degli automobilisti deve essere assicurata in tutte le arterie strategiche dell’hinterland napoletano.