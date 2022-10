Ci sarebbero tre casi di intossicazione da mandragora anche a Marano, in provincia di Napoli. Lunedì scorso due coniugi, che preferiscono restare anonimi, hanno trascorso un’intera notte all’ospedale di Giugliano dopo aver mangiato “spinaci” sospetti.

Emergenza mandragora, 3 casi a Marano: “Mio marito aveva le allucinazioni, io le vertigini”

La vicenda inizia lunedì: una residente compra degli spinaci presso un negozio di ortofrutta a Marano. Dopo aver consumato la cena in famiglia, iniziano a manifestarsi i primi sintomi nella coppia di genitori e nel figlio di 12 anni. Vertigini, annebbiamento della vista, giramenti di testa, pupille dilatate. A stare peggio è il marito, che comincia ad accusare stati allucinatori alternati a momenti di lucidità. La coppia a quel punto decide di recarsi al pronto soccorso di Giugliano. Il personale medico sottopone i pazienti a una serie di lavaggi, dall’una di notte alle cinque del mattino. Dopo la terapia, finalmente i primi segnali di ripresa.

“Un trauma – ci ha raccontato la nostra lettrice – purtroppo all’ospedale di Giugliano non ci hanno sottoposto all’esame tossicologico. Ma siamo convinti che siano stati gli spinaci. Mentre li lavavo, avevo trovato delle foglioline anomale. Una volta manifestato il malessere, ho automaticamente collegato i sintomi all’ingestione della verdura. Ora ho saputo dell’emergenza mandragora a Pozzuoli, ma i primi casi, almeno a Marano, siamo stati noi”.

Indagini in corso

Il referto rilasciato dal personale sanitario di Giugliano parla per la coppia di “lieve intossicazione”. Nel frattempo quelle che sarebbero le prime due vittime di questo lotto tossico che ha seminato il panico in provincia di Napoli hanno subito avvertito il fruttivendolo, che a sua volta si è messo in contatto con il rivenditore per informare dell’insolito episodio di cui è stata vittima la famiglia di Marano. L’indagine vera e propria però è affidata ad Asl e Carabinieri, che in queste ore stanno ricostruendo la filiera di distribuzione e sottoponendo a controlli anche i mercati ortofrutticoli.

Leggi anche: