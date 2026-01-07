Continua l’ondata di furti che sta interessando la zona a nord di Napoli, dove negli ultimi giorni si registrano numerosi episodi ai danni sia di automobili sia di abitazioni. Obiettivo dei malviventi non solo i cittadini privati: tra le vittime figurano anche esponenti delle forze dell’ordine.

Emergenza furti: vittime anche i carabinieri. Tre auto rubate a Marano, Giugliano e Aversa

Come anticipa Il Mattino, tre militari dell’Arma dei Carabinieri, tutti in servizio presso la stazione di Marano, hanno infatti sporto denuncia per il furto delle loro vetture personali, parcheggiate in diverse aree del territorio. Si tratta, dunque, di auto private e non di mezzi di servizio.

I colpi sono stati messi a segno in tre comuni differenti: uno a Marano, uno ad Aversa e uno a Giugliano. Episodi che alimentano la preoccupazione e fotografano una situazione sempre più critica sul fronte della sicurezza, evidenziando la crescente audacia dei ladri, pronti a colpire senza alcuna distinzione e in qualunque contesto.