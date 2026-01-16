Emergenza furti e rapine a Giugliano, vertice in Comune: “zona rossa” e rinforzi in arrivo

Furti in serie e una rapina che hanno fatto scattare l’allarme, soprattutto sul fronte della percezione di insicurezza. Nella giornata di oggi si è tenuto un tavolo sulla sicurezza al Comune di Giugliano, con la partecipazione del prefetto, del sindaco e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, per mettere a punto le misure da adottare contro l’escalation registrata nelle ultime ore.

Al vertice presenti il prefetto Michele Di Bari, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il Questore, il prefetto Antonio De Iesu in un confronto operativo finalizzato a rafforzare controlli, prevenzione e presenza sul territorio.

Il Prefetto Di Bari valuta una “zona rossa” nel centro città

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche l’istituzione di una zona rossa nel centro cittadino, misura che consentirebbe un’azione più incisiva con controlli mirati e presidio rafforzato nelle aree più sensibili. L’orientamento, stando a quanto emerso, è quello di procedere nel più breve tempo possibile con l’adozione del provvedimento. Il tema delle “zone rosse” è già stato al centro di interventi simili in altri contesti della provincia, nell’ambito delle strategie di contrasto alla criminalità e ai reati predatori.

Videosorveglianza potenziata: in arrivo finanziamento da 350mila euro

Un altro punto chiave riguarda il rafforzamento tecnologico: è in arrivo un finanziamento da 350mila euro per potenziare la videosorveglianza a Giugliano, con l’obiettivo di aumentare la capacità di controllo e di supportare le indagini attraverso un sistema più capillare ed efficiente.

“Reati in calo, ma la percezione è cambiata”: l’effetto di furti e rapine

Nonostante gli indici di delittuosità risultino in diminuzione, gli ultimi episodi – quattro furti e una rapina – hanno alimentato una sensazione diffusa di insicurezza tra cittadini e commercianti. Il tema emerso al tavolo è proprio questo: la distanza tra i dati e la percezione, che oggi va gestita con interventi visibili e rassicuranti. L’obiettivo è “affiancare” il territorio, garantendo risposte immediate a chi chiede tutela e presenza costante.

Più agenti al Commissariato: in arrivo almeno dieci unità

Sul fronte operativo è previsto anche un incremento di personale al Commissariato di Giugliano, con l’arrivo di almeno una decina di nuove unità. Un potenziamento considerato strategico per aumentare i controlli, il pattugliamento e la rapidità di intervento sul territorio.

Sicurezza a Giugliano, la linea: controlli più forti e risposta immediata

Il vertice istituzionale rappresenta un primo step concreto per affrontare l’emergenza e riportare serenità in città. Tra zona rossa, più telecamere e rinforzi alle forze dell’ordine, Giugliano punta ora a una risposta rapida per prevenire nuovi episodi e rafforzare la fiducia dei cittadini.