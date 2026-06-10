Elicottero della Polizia sorvola Giugliano dalle prime ore dell’alba: possibile blitz in corso

Un elicottero della Polizia di Stato sta sorvolando il territorio di Giugliano fin dalle prime ore di questa mattina, attirando l’attenzione di numerosi residenti che hanno segnalato la sua presenza già a partire dalle ore 5.

Segnalazioni dei cittadini fin dall’alba

Diversi cittadini hanno riferito di aver udito il rumore dell’elicottero già nelle prime ore del mattino. Numerose segnalazioni sono apparse anche sui social network, dove molti utenti si chiedono il motivo dell’intensa attività nei cieli della città.

Possibile operazione delle forze dell’ordine

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine, ma secondo le prime indiscrezioni l’attività dell’elicottero potrebbe essere collegata a un’operazione di polizia in corso sul territorio. Non si esclude che si tratti di un blitz scattato all’alba, con controlli e verifiche coordinate in diverse zone di Giugliano.

Il velivolo starebbe fornendo supporto dall’alto alle unità operative impegnate a terra, monitorando costantemente l’andamento delle attività.

Nessuna conferma ufficiale al momento

Al momento, tuttavia, non sono disponibili informazioni precise sulla natura dell’intervento né eventuali dettagli su persone coinvolte o provvedimenti eseguiti. Le autorità non hanno ancora rilasciato note ufficiali riguardo alle operazioni in corso. La situazione è in continua evoluzione e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’operazione.