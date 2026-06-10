Giugliano, elicottero in volo: maxi blitz della Polizia: smantellata la “banda del buco”

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato tra Giugliano, altre province del napoletano e la provincia di Caserta. Oltre 100 agenti sono impegnati nell’esecuzione di arresti e perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

L’operazione coinvolge presunti appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, gruppo criminale ritenuto responsabile di numerose rapine ai danni di istituti bancari e uffici postali tra le province di Napoli e Caserta.

Indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord

Le attività investigative sono state delegate alla Squadra Mobile della Questura di Caserta, che avrebbe raccolto importanti elementi investigativi nei confronti dei soggetti coinvolti. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero fatto parte di un’associazione per delinquere specializzata nell’organizzazione e nell’esecuzione di rapine particolarmente complesse e studiate nei minimi dettagli.

Il metodo della “banda del buco”

Il gruppo criminale avrebbe utilizzato una tecnica ormai nota alle cronache giudiziarie: attraverso scavi abusivi e la realizzazione di cunicoli sotterranei, i malviventi sarebbero riusciti a raggiungere il sottosuolo degli obiettivi da colpire.

Una volta arrivati sotto le strutture prese di mira, avrebbero forato i pavimenti di banche e uffici postali per introdursi all’interno degli edifici e mettere a segno i colpi.

Arresti e perquisizioni tra Napoli e Caserta

L’operazione, ancora in corso, sta interessando diversi comuni delle province di Napoli e Caserta. Gli agenti stanno eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi e attività di perquisizione finalizzate all’acquisizione di ulteriori elementi utili alle indagini.

Nelle prossime ore sono attesi maggiori dettagli da parte degli investigatori e della Procura di Napoli Nord, che potrebbero chiarire il numero degli arrestati e l’esatta portata dell’organizzazione criminale smantellata.