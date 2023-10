Si terrà domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 21 il confronto tra candidati sindaco di Villaricca in diretta su Teleclubitalia. Nicola Campanile, Francesco Gaudieri e Luigi Sarracino a pochi giorni dalle elezioni amministrative saranno chiamati a esprimere la loro opinione su temi di attualità, programmi e criticità che attanagliano il Comune a Nord di Napoli nell’unico confronto televisivo di queste amministrative. Domani sarà l’occasione per i telespettatori ed elettori villaricchesi di avere un quadro complessivo di tutti e 3 i candidati sindaco.

Elezioni a Villaricca: confronto tv su Teleclubitalia in diretta alle 21

Come per gli altri confronti che la nostra redazione ha organizzato in altre tornate elettorali, tramite sorteggio sarà determinato anche l’ordine in cui verranno poste loro le domande. Il ricorso a regole certe e condivise e a domande uguali per tutti è fatto in modo da dare spazio unicamente ai contenuti. Le risposte saranno scandite da un countdown, due possibilità di replica per ogni candidato e l’appello finale al voto.

Il confronto sarà possibile vederlo in diretta oltre che in tv, canale 77 del digitale terrestre, anche sulla nostra pagina Facebook e in streaming tramite la nostra app, scaricabile gratuitamente per tutti gli smartphone. L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre alle 21 in diretta su Teleclubitalia.