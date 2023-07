Sono ormai partite le trattative tra partiti per le elezioni amministrative a Villaricca e da ieri sul tavolo del centrosinistra c’è un altro nome. Oltre ai papabili delle ultime settimane come Mario Molino, Gianni Granata e Francesco Mastrantuono, c’è quello di Bruno Cantone, avvocato e fratello del più noto magistrato di Giugliano Raffaele.

Cantone sarebbe il nome sostenuto dall’ex deputato Lello Topo che spera di trovare con lui una sintesi tra gli altri aspiranti del centrosinistra. Ma in una riunione di ieri sono emersi i primi disappunti. Non tutti, infatti tra Pd ed esponenti di civiche, hanno dato il loro benestare alla candidatura di Cantone. Un altro papabile dunque che rischia di spaccare ancora di più il centrosinistra.

Gli altri, infatti, erano già a lavoro come Mario Molino, già consigliere e vicino al presidente della Regione o lo stesso Gianni Granata, candidato sindaco alle ultime amministrative di Villaricca che nelle ultime settimane, dopo un riavvicinamento con Topo sarebbe potuto essere nuovamente l’aspirante sindaco. Lo stesso per Mastrantuono che per un attimo è stato il nome di sintesi tra Molino e Granata. Tutto al momento in stand by dopo la fuoriuscita del nome di Cantone. Ma la situazione sembra essere in alto mare per tutti gli schieramenti, non va meglio infatti per il centrodestra e il Movimento 5 stelle ma il tempo scorre e oltre ai candidati sindaco gli aspiranti devono lavorare alla composizione delle liste.