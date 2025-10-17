Vanno delineandosi le liste per le prossime elezioni regionali. La prossima settimana saranno chiuse e presentate e in questi giorni diversi hanno annunciato la loro candidatura. Tra questi ieri il Movimento 5 stelle ha annunciato i suoi candidati.

Elezioni regionali in Campania, pochi giorni per la chiusura delle liste: i nomi dei candidati

Le liste sono state proposte, ora gli iscritti dovranno dare l’ok alla formazione della lista online. Tra i candidati ci sono l’assessore uscente del comune di Napoli Luca Trapanese, gli uscenti Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi. Nell’area nord sono candidati il consigliere di Villaricca Antonio Pennacchio, di Qualiano Massimiliano Porcelli, l’ex consigliere di Giugliano Stefano Palma, Anna Puzone per Melito.

Pe le altre liste Armando Cesaro sarà ricandidato in Casa riformista a sostegno di Fico, mentre nella lista del candidato presidente c’è il direttore della masseria Ferraioli Giovanni Russo. Ci riprova ma a sostegno di Cirielli l’uscente ed ex Movimento 5 Stelle Marì Muscarà. E sempre con il centrodestra potrebbe essere candidato l’avvocato Angelo Pisani.

I candidati dell’area nord

Nell’area Nord si confermano le candidature del capogruppo uscente Giovanni Porcelli nella civica A testa alta e poi Michela Rostan con la Lega, Emanuele Bifaro con Fratelli d’Italia, Francesco Mallardo nella lista di Cirielli, Giovanni Sabatino in Fico presidente, il Pd a Giugliano pare non avere nessun candidato, ma le varie correnti sosterranno candidati di altre zone della provincia di Napoli. L’unica ipotesi in campo al momento è quella di una candidatura dell’ultim’ora di un imprenditore attivo nel mondo del sociale.