Elezioni regionali, fine settimana tra Maddaloni e Trentola Ducenta per il candidato Marco Villano

Un fine settimana di grande entusiasmo per Marco Villano, candidato del Partito Democratico alla Regione Campania, che ha incontrato cittadini e amministratori tra Maddaloni e Trentola Ducenta. A Maddaloni, durante l’incontro “NOI, da Maddaloni per un PD che cambia davvero”, si è discusso di temi centrali per il futuro della città e dell’intera provincia: la necessità di contrastare la riapertura delle cave e di rilanciare l’ospedale cittadino, presidio sanitario fondamentale per l’intero territorio.

A Trentola Ducenta, l’inaugurazione del comitato elettorale è stata l’occasione per affrontare questioni cruciali come la Terra dei Fuochi e la realizzazione del polo oncologico ad Aversa, presso l’ex Maddalena: un progetto strategico per la salute e la dignità delle persone. Due momenti diversi, ma uniti dallo stesso spirito di partecipazione e dalla volontà di costruire una provincia più forte, più giusta e più vicina ai cittadini.

Una comunità che, da Aversa e da ogni comune del casertano, continua a crescere intorno a un progetto di impegno e di speranza.

“Esiste una comunità pronta a costruire insieme un futuro diverso per la nostra terra – ha dichiarato Marco Villano –.

Da Maddaloni, Trentola Ducenta, Aversa e da tutta la provincia di Caserta, prende forza una nuova idea di politica: fatta di ascolto, impegno e presenza.”

COMUNICATO STAMPA