Dalle prime ore del pomeriggio, Teleclubitalia, canale 77, seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni regionali in Campania, offrendo una copertura completa dell’evoluzione dello scenario politico, con collegamenti live dalle principali città della regione, tra cui Giugliano, Mugnano, Napoli e Aversa, per garantire aggiornamenti costanti dai territori.
Elezioni regionali Campania: Teleclubitalia seguirà lo spoglio in diretta
In studio, interviste, analisi e ospiti commentano i risultati in tempo reale, aiutando i telespettatori a comprendere le dinamiche politiche emergenti. Un approfondimento unico per chi desidera seguire da vicino cosa cambia dopo il voto. Spazio anche ai numeri, commenti e ai reportage dal territorio.