È iniziata tra tensioni e contestazioni la manifestazione “Al lavoro per cambiare l’Italia”, promossa a Napoli da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L’evento, in programma in piazza del Gesù con la partecipazione dei leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, è stato sospeso per alcuni minuti a causa della protesta di un gruppo di attivisti di Potere al Popolo, insieme a disoccupati e rappresentanti dei comitati per l’acqua pubblica.

Contestazione interrompe manifestazione del centrosinistra a Napoli: tensione in piazza del Gesù

La contestazione ha impedito l’avvio regolare dell’iniziativa. La conduttrice Serena Bortone non è riuscita a introdurre gli ospiti e, durante i momenti di maggiore tensione, la diretta streaming è stata interrotta su alcuni canali, mentre su altri si vedeva Nicola Fratoianni impegnato nel tentativo di dialogare con i manifestanti.

Anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto cercando di riportare la calma. “Venite a parlare con noi dall’altro lato. Non fate i fenomeni, se siete qui è perché con noi potete parlare. Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare, cercate di distinguere. La differenza è che noi non vi toglieremo mai la vostra bandiera come voi avete fatto col Movimento 5 Stelle”, ha dichiarato rivolgendosi ai contestatori.

Dopo alcuni minuti di stop, la manifestazione è ripresa. Dal palco è intervenuto il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, che ha ringraziato “i cittadini e i militanti di Pd, M5s e Avs che non hanno risposto alle provocazioni”, definendo quanto accaduto “una vergogna”. Bonelli ha poi aggiunto: “È veramente singolare che un partito politico venga a dirci qua quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. Se oggi qualcuno è contento sono i fascisti di questo Paese che da questa piazza e da questa operazione ne traggono vantaggio”.

Anche Nicola Fratoianni è tornato sulla protesta, sottolineando di non temere le contestazioni ma invitando i manifestanti a concentrare le proprie critiche sul governo. “Io nella vita son sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica. Se vogliamo andare al governo del Paese non è qualche contestazione che può spaventarci. Certo, detto che ogni contestazione è legittima, una domandina viene dal cuore: con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del Paese, ma proprio a noi dovete fare la contestazione? Non avete qualche obiettivo un po’ più centrato?”, ha affermato dal palco.