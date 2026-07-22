Il 24 luglio la presentazione ufficiale del programma che coinvolgerà 60 scuole in quattro regioni italiane e migliaia di studenti per promuovere le opportunità offerte dalla formazione terziaria professionalizzante

Al Giffoni debutta Impact – Rete Its con Luca Abete: al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy

Sarà il prestigioso palcoscenico della 56ª edizione del Giffoni Film Festival a ospitare la presentazione ufficiale di IMPACT – Rete ITS Servizi alle Imprese, il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli ITS Academy.

L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 12.10, presso la Sala Verde del Giffoni Film Festival, dove istituzioni, mondo della formazione e protagonisti della comunicazione si confronteranno sul valore dell’istruzione terziaria professionalizzante quale leva strategica per il futuro dei giovani e per la competitività del Paese.

IMPACT è un progetto promosso dalla Rete nazionale degli ITS Servizi alle Imprese, realizzato con la partecipazione della Fondazione MASK ITS Academy (Calabria), della Fondazione ITS NewTechSi Academy (Campania), della Fondazione ITSSIXellence Academy – Fondazione ITS Servizi alle Imprese (Lazio) e della Fondazione ITS Academy of Management for Made in Italy (AMMI) (Lombardia).

L’iniziativa rappresenta un progetto di rilevanza nazionale che, tra settembre e dicembre 2026, coinvolgerà 60 istituti scolastici di Campania, Calabria, Lazio e Lombardia, raggiungendo migliaia di studenti attraverso attività di orientamento, incontri, testimonianze e strumenti innovativi pensati per far conoscere le opportunità offerte dagli ITS Academy, percorsi che da anni registrano tra i più elevati tassi di occupazione dell’intero sistema formativo italiano.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni Film Festival, seguiti dall’introduzione di Laura Castellani, Direttore Generale della Fondazione ITSSIXellence Academy.

Nel corso della mattinata, promossa nell’ambito di Giffoni Impact, il progetto del Giffoni Film Festival dedicato all’ascolto e al coinvolgimento dei giovani tra i 18 e i 30 anni, sarà inoltre proiettato, in anteprima nazionale, il docufilm “Calabria in Sviluppo – Il Roadshow”, promosso dalla Fondazione MASK ITS Academy, testimonianza concreta di come alta formazione, innovazione e sviluppo territoriale possano generare nuove opportunità di crescita personale e professionale.

Ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze delle Fondazioni ITS protagoniste del progetto e al talk motivazionale di Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia e ideatore del format “NonCiFermaNessuno”, da anni impegnato nel dialogo con gli studenti sui temi della crescita personale, della consapevolezza e della costruzione del proprio futuro.

L’evento ospiterà inoltre Impact Podcast, uno spazio dedicato alle voci dei giovani del Giffoni Film Festival e degli studenti delle Fondazioni ITS partecipanti, che avranno l’opportunità di raccontare esperienze, idee e aspirazioni confrontandosi con Luca Abete in un format pensato per valorizzare il protagonismo giovanile.

A moderare i lavori sarà Giuseppe Alviggi, giornalista e Partner del Gruppo Stratego.

Con IMPACT prende così il via un percorso che punta a rafforzare la conoscenza degli ITS Academy tra studenti, famiglie e scuole, contribuendo a ridurre il divario tra formazione e mondo del lavoro attraverso un modello capace di coniugare innovazione, competenze e occupabilità. IMPACT – Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent è un progetto finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2026-1725-P-63787 – CUP D14D25008620006. CODICE AVVISO M4C1I1.5-2026-1725. Per maggiori informazioni sul progetto Impact, è possibile consultare il seguente link: https://www.itssi.it/progettoimpact/.