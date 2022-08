Oggi è il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni del 25 settembre. Le incognite più grandi in questi giorni ci sono per il centrodestra che non ha lasciato filtrare molto, soprattutto Fratelli d’Italia. Ora iniziano però ad arrivare le prime candidature ufficiali.

I candidati di Fratelli d’Italia in Campania

Per il partito di Giorgia Meloni in Campania nei collegi plurinominali ci sarà l’ex presidente del Senato Marcello Pera che è capolista al Senato nel collegio corrispondente al territorio della provincia di Napoli. L’altra capolista è Marta Schifone, figlia dello storico esponente della destra napoletana Luciano Schifone, che risulta candidata in tre collegi: Campania 1-01 e 1-02, corrispondenti alla città di Napoli e la sua provincia, e Campania 2-01 (province di Caserta e Benevento). Subito dopo i capilista c’è il consigliere regionale di Qualiano Michele Schiano di Visconti.

Alla Camera Campania 1-01:

Marta Schifone,

Michele Schiano di Visconti,

Imma Vietri,

Giovanni Russo;

Campania 1-02

Marta Schifone,

Luca Scancariello,

Imma Vietri,

Giovanni Russo;

Campania 2-01

Marta Schifone,

Marco Cerreto,

Eleonora Pace,

Vincenzo Pagano;

Campania 2-02 Edmondo Cirielli,

Eleonora Pace,

Nunzio Carpentieri,

Luisa Maiuri.

Al Senato, collegio Campania 01:

Marcello Pera,

Giovanna Petrenga,

Sergio Rastrelli,

Gabriella Peluso;

Campania 02 Giovanna Petrenga,

Domenico Matera,

Elena Scarlato,

Giuseppe Fabbricatore.