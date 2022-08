GIUGLIANO. Entro stasera alle 20 dovranno essere consegnate le liste per le elezioni del 25 settembre. Sono le ultime ore frenetiche per i partiti che sono alle prese con un risiko tra Camera e Senato, collegi uninominali e proporzionali. Alcuni, come il Pd e il Movimento 5 stelle, hanno già ufficializzato parte dei candidati. Altri come il centrodestra e il terzo polo sono ancora a lavoro per trovare la quadra. La campagna elettorale entrerà dunque nel vivo da domani quando tutti avranno ufficializzato i candidati in lizza ma in questi giorni non sono mancate le polemiche. Come quella che ha travolto Marco Sarracino che ieri è finito nell’occhio del ciclone di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha ripescato un vecchio post del capolista del Pd a Napoli dove inneggiava alla rivoluzione bolscevica innescando la polemica dopo quella che ha travolto l’altro under 35, La Regione, che si è poi dimesso.

Candidati collegio di Giugliano

Questi i candidati ufficiali e papabili per il collegio di Giugliano, alla Camera e al Senato.

Per il centrodestra il quadro ancora non è chiaro ma il candidato all’uninominale alla Camera dovrebbe essere Domenico Brescia, consigliere comunale a Napoli, di Forza Italia. Nel listino del proporzionale ci dovrebbe essere anche Carla Ciccarelli, già candidata alle scorse politiche in Forza Italia. In Senato ci sarebbero Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini. Non sono ancora noti i candidati di Lega e Fratelli d’Italia. In lizza potrebbe esserci il consigliere regionale di Qualiano Michele Schiano ma non c’è ancora certezza.

Il centrosinistra avrebbe dato gli uninominali alla lista di Luigi Di Maio e il collegio di Giugliano toccherebbe all’ex M5s Davide Crippa. Mentre al proporzionale ci sono il ministro Roberto Speranza, la consigliera regionale Loredana Raia, Lello Topo e Antonella Ciaramella. Al Senato ancora non si sa chi correrà all’uninominale mentre al proporzionale il ministro Dario Franceschini, Valeria Valente e Giuliana Di Fiore (assessore al comune di Giugliano).

Il Movimento 5 stelle punta al proporzionale della Camera sull’ex ministro Sergio Costa, Teresa Manzo, Alessandro Caramiello e Carmela Di Lauro. Mentre al Senato, sempre nel listino, c’è la capogruppo uscente Mariolina Castellone seguita dall’ex consigliere di Villaricca Luigi Nave, Vincenza Aloisio e Orfeo Mazzella.

Per il Terzo Polo i candidati alla Camera del collegio di Giugliano dovrebbero essere all’uninominale Vincenzo Daniele, mentre al proporzionale Ettore Rosato, Graziella Pagano, Marcello Tortora e Alessandra del Prete. Al Senato, invece, i partiti di Renzi e Calenda puntano all’uninominale su Vittoria Cristiano mentre al proporzionale nel listino troveremo Matteo Renzi, Maria Stella Gelmini, Paolo Russo e Luisa Liguoro.

E’ inoltre candidata al Senato Arianna Organo, già candidata sindaco a Giugliano alle passate amministrative, per Unione Popolare e Marianna Palma, funzionaria ai servizi sociali, per Più Europa.