Sono 13 i comuni della provincia di Napoli chiamati al voto il prossimo 12 giugno per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del sindaco. Al voto Pozzuoli, Acerra, Portici, Nola, Sant’Antimo, Barano d’Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano.

Il turno di ballottaggio, qualora necessario, si terrà il 26 giugno. Non si voterà, invece, a Torre Annunziata dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Elezioni in provincia di Napoli, 13 Comuni al voto: chi sono i candidati a sindaco

Clima da campagna elettorale particolarmente acceso a Sant’Antimo. Dove – poco prima dello scadere del termine per la presentazione delle liste, Domenico Russo, figlio dell’ex sindaco Aurelio, ha fatto sapere che la coalizione di liste di cui è coordinatore (Con te per Sant’Antimo, Sant’Antimo al centro e 80029-Sant’Antimo) non avrebbe partecipato alle elezioni.

Il motivo? “La competizione democratica, in un comune sciolto per infiltrazioni camorristiche, – ha dichiarato Domenico Russo – meritava ben altra attenzione nella formazione delle liste. Amici, parenti e alter ego degli arrestati dell’Operazione Antemio dovevano restare esclusi dalla competizione elettorale: evidentemente – ha concluso Russo – il desiderio di vincere a tutti i costi, ha agito negativamente sulla lucidità di alcuni. Anche la lista Sant’Antimo Punto e a Capo, di ispirazione di centrodestra, si è ritirata per “aver guardato avanti e visto gli spettri degli stessi condizionamenti, di nuove inchieste, di un nuovo commissariamento”.

In campo, quattro per Massimo Buonanno (Pd, Voltiamo pagina, Nuovo pensiero democratico, Popolari per Sant’Antimo) e tre per Giuseppe Italia (Agorà, Cittadini per Sant’Antimo e Nuova Sant’Antimo). Il terzo candidato a sindaco non si è palesato, lasciando la città a una tornata elettorale secca, senza ballottaggio.

Sono ben cinque, invece, i candidati a sindaco nella città di Pozzuoli: in totale, 23 liste complessive e 519 aspiranti consiglieri comunali. Dieci liste sosterranno il candidato sindaco Gigi Manzoni (appoggiato da: Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Partito Socialista Italiano, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Uniti per Pozzuoli, Spazio Flegreo, Azione, Noi di Centro, Noi con l’Italia). Otto liste sosterranno il candidato sindaco Paolo Ismeno (appoggiato da: Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in Comune, Moderati per Pozzuoli, Insieme, Davvero Pozzuoli, Figliolia per la Città, Sinistra Italiana)

Tre liste sosterranno il candidato sindaco Raffaele Postiglione (appoggiato da: Pozzuoli Ora, Potere al Popolo, Pozzuoli in Comune). Competono infine con una sola lita il candidato sindaco Antonio Caso (appoggiato dal Movimento Cinque Stelle) e il candidato sindaco Paolo Guerriero (appoggiato da Fratelli d’Italia).