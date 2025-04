È Giovanni Pianese il candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Giugliano. Già sindaco della città e figura storica della politica locale, Pianese sarà sostenuto da sei liste, presentate oggi: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Nuovo Psi, Udc, Vivere Giugliano, Noi per Giugliano e Insieme per Giugliano.

Elezioni a Giugliano, Pianese guida il centrodestra: “Coalizione coesa, paletti su nomi nelle liste”

“La coalizione è compatta – ha dichiarato Pianese– e abbiamo fissato paletti sui nomi nelle liste, escludendo chi ha ricoperto ruoli nell’ultimo esecutivo o è stato coinvolto in inchieste giudiziarie. Mi sono candidato vedendo lo stato attuale della città, la delusione e l’insoddisfazione della gente, a cui non è stata data la possibilità di sognare. Poi ci sarà tempo per raccontare cosa è stato fatto nel 2012 e cosa, pur con coperture finanziarie, non siamo riusciti a completare”.