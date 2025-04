Elezioni a Giugliano, oggi riunione Pd e alleati. Centrodestra verso Pianese

“Il partito mi ha chiesto di riflettere sulla mia candidatura, e non ho voluto impuntarmi”. Nicola Pirozzi ha ufficialmente fatto un passo indietro e rinunciato alla ricandidatura. Al suo posto per il Pd il candidato sindaco sarà Diego D’Alterio. L’ex capogruppo in consiglio comunale è il nome indicato da Pirozzi. I tentennamenti delle ultime settimane, il pressing da parte di alcune aree dem che chiedevano discontinuità, l’arrivo della commissione d’accesso hanno fatto sì che Pirozzi rinunciasse all’idea di un eventuale secondo mandato.

Ora D’Alterio deve costruire la coalizione. Oggi siederanno al tavolo con il Pd anche Italia Viva, azione e Movimento 5 stelle per trovare una quadra. Sono ore frenetiche perché la data della presentazione delle liste si avvicina e le decisioni devono essere prese in fretta. Con il nome di D’Alterio potrebbero ripensarci i pentastellati che fino ad oggi erano orientati a non presentare il simbolo per evitare di essere associati a un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Nel centrodestra ieri ci sono state riunioni accese ma la quadra starebbe per essere trovata. Salta il nome di Francesco Iovinella, proposto da Fratelli d’Italia e ritorna con forza quello dell’ex sindaco Giovanni Pianese che si sarebbe convinto dopo le iniziali resistenze. Pianese è il nome che metterebbe d’accordo anche Forza Italia e Udc. Questi ultimi erano restii a dare l’ok a Iovinella, per il suo passato di centrosinistra.

Con questi scenari, potrebbe fare un passo indietro anche Pasquale Parisi che stava costruendo una coalizione centrista. Se il Pd riuscirà a far convergere su D’Alterio Azione e Italia viva, si dissolverà il progetto di Parisi, così come quello di Gaetano Coppola.