Giugliano, Pirozzi fa un passo indietro e punta su D’Alterio: “Lascerò Giugliano in buone mani”

“Ho deciso di fare un passo indietro. Il partito mi ha chiesto di riflettere sulla mia candidatura, e non ho voluto impuntarmi. Ritengo di aver amministrato bene, sempre pensando prima di tutto alla città e al bene collettivo. Ho contribuito alla scelta di un nome che ritengo sia una persona equilibrata, equa, e lontana da qualsiasi forma di polemica o chiacchiericcio, Diego D’Alterio. Con lui ho un ottimo rapporto personale e credo sinceramente di lasciare Giugliano in buone mani”. A parlare è l’ex sindaco Nicola Pirozzi che ha ufficialmente fatto un passo indietro per le prossime amministrative del 25 e 26 maggio.

Pirozzi, però, nel rinunciare a un eventuale secondo mandato ha fatto al Pd il nome del suo “successore”, l’ex capogruppo Diego D’Alterio. “Dobbiamo restare uniti per portare avanti l’azione amministrativa avviata nel 2020 – dice Pirozzi a Teleclubitalia -. Tante voci si sono susseguite, ma io sono un uomo del fare, non dei giochi di palazzo. Sarei stato il candidato naturale, e per questo voglio ringraziare le forze politiche della maggioranza: sono stati sempre al mio fianco, così come i 19 firmatari e tutte le liste che fino all’ultimo hanno sperato in una mia candidatura. Ma sono anche un uomo di partito. E per il bene del progetto comune, scelgo di fare un passo indietro per tenere unita la coalizione. La mia lista sarà a completa disposizione di D’Alterio, su cui penso ci sarà una larga convergenza all’interno del partito. Affronteremo la campagna elettorale con umiltà, mettendo in risalto le cose fatte e quelle che intendiamo ancora realizzare. Il capogruppo è stato al mio fianco in tutto il percorso amministrativo, e insieme spiegheremo ai cittadini le scelte compiute e quelle da portare avanti. Tra i punti focali della prossima campagna elettorale ci saranno sicuramente il nuovo centro remiero, il MOG, che inaugureremo nel 2026, e i lavori di Santa Caterina che partiranno entro la fine dell’anno. Abbiamo già avviato tutte le procedure, e spinto con forza per dare un nuovo volto e nuove opportunità a questa città.”