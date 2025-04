Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi

La venuta di Donzelli non ha sbloccato i nodi del centrodestra a Giugliano per la scelta del candidato sindaco. Tra lo stallo sui nomi e la strategia attendista causa commissione d’accesso, ancora non c’è un nome. Fratelli d’Italia continua a puntare principalmente su Francesco Iovinella.

Ma gli alleati spingono per l’ex sindaco Giovanni Pianese che proprio a causa dello spettro dello scioglimento non avrebbe intenzione di scendere in campo.

Nel centrosinistra ieri si è tenuta una riunione dei vertici regionali del Partito democratico per stabilire il da farsi. Qui la discussione verte su Nicola Pirozzi, non tutte le aree del partito vogliono la sua ricandidatura, c’è chi chiede discontinuità. Al suo posto c’è chi ha fatto il nome dell’ex sindaco Francesco Taglialatela e chi quello di Emanuele D’Alterio. Ma se i dem non daranno l’ok a Pirozzi a quel punto il tavolo potrebbe saltare e diversi ex consiglieri potrebbero sostenere la candidatura di Pasquale Parisi o puntare su un esterno, Paolo Russo, oggi vicino ad Azione. Infine, spunta un ultimo nome tra quelli vicini all’ex primo cittadino, un esponente del Movimento 5 stelle che potrebbe mettere sotto la stessa ala pezzi della passata maggioranza consiliare.