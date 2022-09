Fratelli d’Italia è il partito più votato in Italia. Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, al Senato è il primo partito con il 24,6%. Poi Pd 19,4%, M5s 16,5%, Lega 8,5%, FI 8%, Terzo Polo 7,3%.

Secondo gli exit poll, alla Camera Fdi di Giorgia Meloni raggiunge il 22-26%. La coalizione di centrodestra oscilla tra il 41 e il 45% mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Buono anche il risultato raggiunto da Azione-Italia Viva, che si attesta tra il 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Secondo i primi dati, il centrodestra avrebbe la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato. Al Senato, sempre secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l’Italia. Altri tra 2 e 6. Crolla l’affluenza al Sud rispetto al 2018: in Campania, in particolare, ha votato il 53,71% degli aventi diritto per il rinnovo del Senato alle ore 23; invece per quello della Camera ha votato il 53,75%. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

Le reazioni

Arrivano le prime reazioni da parte degli esponenti dei vari partiti. Uno dei primi a commentare i primi risultati è Matteo Salvini (Lega): “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE”, scrive su Twitter il leader del Carroccio. “Sui territori abbiamo fortemente voluto allargare il fronte alternativo alla destra. Poi, con l’inizio della campagna elettorale si è rotto il confronto, che sui territori continuerà ad andare avanti. È evidente che si aprirà un’altra stagione dopo che avremo capito quali sono i numeri”, ha commentato Francesco Boccia (Pd) parlando del dialogo con il M5s a Porta a Porta.