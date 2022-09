Crolla l’affluenza in Campania. Alle 23 si sono concluse le operazioni di voto, iniziate questa mattina alle 7. Secondo i dati del Viminale, in Campania hanno votato il 54,58% degli aventi diritto per il rinnovo della Camera, alle 19 invece i cittadini che si sono recati alle urne sono pari al 38,72%. Per il Senato, invece, ha votato il 56,84% dei campani.

Affluenza in calo in Campania

Nella precedente tornata elettorale, alle 23 gli aventi diritto che si recarono alle urne erano il 60,27% per eleggere i deputati. Mentre i cittadini che votarono per il Senato furono il 70,68%. In Italia, invece, l’affluenza alle urne è pari al 64,22% per la Camera. Un dato decisamente in calo rispetto a cinque anni fa, quando in Italia votò il 74,17% dei cittadini. Non si distacca di molto il dato relativo alla elezione dei senatori: alle 23 ha votato il 64,16%. Alle Politiche del 2018, invece, l’affluenza superò il 74%.

Nel dettaglio i dati sull’affluenza

Camera ore 23

Avellino: 57,89%

Napoli: 49,45%

Benevento: 56,39%

Salerno: 56,22%

Caserta:53,58%

Senato ore 23

Avellino: 57,02%

Napoli: 52,37%

Benevento: 56,66%

Salerno:55,65%

Caserta:54,85%