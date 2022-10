Sono stati eletti i nuovi vicepresidenti di Camera e Senato. Si tratta di cariche che vengono divise tra maggioranza e opposizione. Due i campani eletti, entrambi del Movimento 5 stelle. Altri due degli esponenti campani in Parlamento sono stati scelti come segretari.

Eletti al Senato

Al Senato i nomi votati tra i rappresentanti della minoranza sono stati Anna Rossomando (Partito democratico) e Mariolina Castellone (Movimento 5 stelle), già capogruppo al Senato per i pentastellati, elette rispettivamente con 73 e 68 voti. Per la maggioranza, invece, sono stati eletti Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gian Marco Centinaio (Lega). Al primo sono andati 90 voti, al secondo 108. Tra i segretari come campana c’è Valeria Valente per il Pd.

Eletti alla Camera

Alla Camera, invece, gli eletti sono Anna Ascani (Pd) e Sergio Costa (M5s). Per la maggioranza, i vicepresidenti sono Fabio Rampelli (FdI) e Giorgio Mulè (Forza Italia). Nel dettaglio, Rampelli ha ottenuto 231 voti, Mulè 217, Ascani 138 e Costa 118.

Sempre alla Camera gli altri campani che sono stati eletti in ruoli di vertice sono la consigliera regionale Anna Patriarca e Gilda Sportiello come segretari.

Il commento di Mariolina Castellone

“È un grande onore per me essere stata eletta a ricoprire la carica di Vice Presidente del Senato della Repubblica. Un ruolo che svolgerò con rigore e con responsabilità, poiché il compito del Consiglio di Presidenza è quello di gestione e controllo sulla spesa di soldi pubblici, oltre che di corretto funzionamento delle istituzioni”, ha dichiarato la Castellone con un post su Facebook.

“La trasparenza delle istituzioni resta per noi un cardine fondante della nostra democrazia – continua la senatrice -. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per aver riposto, ancora una volta, fiducia in me, e l’intero gruppo Senato M5S per avermi supportato. Una fiducia che ricambierò nell’unico modo che conosco: lavorando con impegno e rappresentando il Movimento 5 stelle con dedizione e con coraggio, ispirata dai nostri valori e principi”.