A tre anni dal singolo ZACCARDO, il cantautore e podcaster Marco Mennillo, in arte Mm (pronunciato: emme emme) torna con un nuovo brano, dopo averlo presentato live durante i festival estivi. Il singolo, scritto e prodotto da Marco, è una “canzone con dedica”, dove Effe è il nome della persona a cui è diretta, una figura del passato, di cui anche il ricordo è svanito, lasciando soltanto una lettera. Giocando con le lettere, Mm ricostruisce una storia fatta di foto nei backup di un vecchio telefono e poesie scritte di notte. Una celebrazione di quelle storie finite di cui restano nella memoria pochi dettagli.

Effe? il nuovo singolo di Mm

Effe? segna il ritorno di Mm alla musica dopo essersi dedicato ai podcast e alla tv. Il nuovo singolo rappresenta un’evoluzione sonora, unendo l’elettronica dei sintetizzatori e strumenti elettroacustici suonati live, utilizzando piccoli innesti di sample vocali per amplificare l’intensità emotiva del testo e dare voce ai ricordi evocati.

«Ho scritto Effe? circa dieci anni fa e l’ho tenuta in un cassetto a prendere polvere. Quando, dopo essermi ripreso la voglia di scrivere e suonare, l’ho riascoltata, ho trovato avesse ancora molto da dire, allora l’ho riscritta e messa in bella. È fin dai primordi della musica pop che la “canzone con dedica” è un genere, una specie di format: quelle canzoni che hanno come titolo un nome di persona, e a quelle persone sono dedicate. Michelle, Lucy in the Sky with Diamonds, Lisa dagli occhi blu, Gloria, Roberta, Aurora sogna, Alice, Sally, Alfonso, Pedro, volendo anche Zaccardo, anche se è un cognome. Il momento in cui si svolge Effe? È quando è finito tutto: l’amore, il sesso (qualcuno direbbe anche la noia), quando finiscono i ricordi, quando restano solo quei dettagli inutili di cui inspiegabilmente ti ricordi ancora, cosa resta di quei nomi? È un soprannome tutto ciò che rimane? A volte rimane una poesia, altre una lettera sola.»

Chi è Mm

Mm, all’anagrafe Marco Mennillo, pronunciato emme-emme, è un appassionato di musica in tutte le sue forme. Dopo essere state per tutta la vita il suo soprannome, le iniziali sono diventate il suo nome d’arte. Classe 1992, nasce a Napoli e cresce a Giugliano. Fa musica nell’HungryFoolish Studio dal 2011 e pubblica una manciata di singoli, si esibisce in elettroacustico e quando capita anche su palchi più grandi (MTV TRL Roma, DeeJay On Stage, Giffoni, #CuoreDiNapoli).

Nel 2016 pubblica il primo EP, Marco. Dal 2019 è parte dei Rockin’1000, la band più grande del mondo, con cui entra anche nel Guinness dei Primati. Laureato in Fotografia, Cinema e TV presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, affianca alla carriera musicale quella televisiva: come autore e conduttore per Sky Cinema, ma anche in Rai e a TeleClubItalia, dove nel 2023 ha condotto per una stagione il magazine Play. Nel 2019 crea il podcast MIm (MI minore) in cui racconta le storie nascoste dentro le canzoni pop, a cui segue Aggiungi Alla Lista, dedicato a cinema, libri e serie tv. Produce podcast anche per The Club Factory – Pop Corn – e Billboard Italia – Sanremo Stories e Pezzi da 90s, in cui intervista icone del pop italiano degli anni novanta –. Nel 2021 pubblica il singolo Zaccardo e nel 2024 produce e scrive L’ultimo Giorno Di Giugno per Francesco Mennillo, con cui canta anche il brano.