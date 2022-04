Eduardo Scarpetta è un attore italiano del cinema e della televisione .È discendente del noto Eduardo Scarpetta, attore e commediografo, capostipite della famiglia Scarpetta-De Filippo. Attualmente, interpreta Michele nella serie Le Fate Ignoranti, in onda su Disney Plus. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Eduardo Scarpetta: chi è, età, padre

Eduardo è nato a Napoli il 14 aprile 1993, sotto il segno dell’Ariete. Ha 29 anni ed è nato in una famiglia di artisti, discendente dell’indimenticabile Eduardo Scarpetta: ha iniziato a recitare con il padre Mario Scarpetta a teatro dall’età di 9 anni. Anche sua madre, Maria Basile, è un’attrice.

Eduardo Scarpetta: carriera, L’amica geniale

Eduardo debutta nel 2018 nel film Capri-Revolution. Raggiunge il successo grazie alla serie L’amica geniale, dove interpreta il ruolo di Pasquale per le tre stagioni andate in onda su Rai 1. Nel 2021, è il protagonista del film TV Carosello Carosone, prodotto in omaggio al centenario della nascita di Renato Carosone, da lui interpretato. Lo stesso anno appare anche sul grande schermo con il film Qui rido io, dedicato all’eclettica figura del trisavolo Eduardo Scarpetta ed in cui interpreta il ruolo del figlio Vincenzo.

Eduardo Scarpetta: Le fate ignoranti

Nel 2022, è uno dei protagonisti della fiction Le Fate Ignoranti, disponibile su Disney Plus dal 13 aprile 2022. Interpreta Michele, giovane di cui si innamora segretamente Massimo, ruolo di Luca Argentero. La loro relazione resta segreta alla moglie di lui, fin quando l’uomo non muore: a quel punto la donna scopre il tradimento del marito e inizia a scoprire la sua vita parallela.

Eduardo Scarpetta: fidanzata

In merito al suo stato sentimentale, Eduardo è fidanzato con Angelica Spatarella, regista e direttrice di scena. Nonostante la mancata conferma da parte di entrambi, si vocifera che sia proprio lei la donna a cui è legato, visto che sono stati ritratti spesso in foto insieme.

Eduardo Scarpetta: Instagram

Eduardo è seguito su Instagram da oltre 53mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.