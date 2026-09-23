Ecoballe, Pecoraro: “Rimozione bloccata a causa del sequestro. Ok a cabina di regia con comitati”

“E’ necessario procedere con le operazioni di smaltimento delle ecoballe soprattutto a seguito dei due incendi di queste settimane. Nel caso dell’ultimo rogo purtroppo ci sono stati ritardi nell’intervento di spegnimento a causa del sequestro del sito a seguito del primo incendio, questo ha rallentato le operazioni perchè il sito è sotto sequestro da parte della Procura”. A dirlo è l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro che ha voluto incontrare amministrazioni locali e comitati a cui ha assicurato anche l’istituzione di una cabina di regia.