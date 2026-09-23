Minaccia e picchia la madre per ottenere danaro. In manette un 24enne bloccato in mattinata dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marcianise. Le accuse a suo carico sono maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata.

Succivo, minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato 24enne

Ventiquattro anni lui, 51 anni la madre. I militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione della famiglia a seguito delle condotte contestate al giovane, che, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, avrebbe rivolto reiterate minacce nei confronti della madre, culminate negli episodi odierni e nella richiesta di una somma di denaro.

La vicenda, secondo gli elementi raccolti dai Carabinieri, non sarebbe riconducibile a un singolo episodio. Le contestazioni riguarderebbero infatti una serie di comportamenti minacciosi che si sarebbero protratti nel tempo all’interno del contesto familiare e che, nella mattinata odierna, avrebbero assunto i contorni della tentata estorsione aggravata.

L’intervento tempestivo dei militari della Radiomobile ha consentito di ricostruire nell’immediatezza quanto accaduto e di procedere agli accertamenti necessari. Al termine delle verifiche, ricorrendone i presupposti, il 24enne è stato tratto in arresto in flagranza. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.