Ecoballe, assessora Pecoraro: “Contiamo di liberare sito entro due anni”

Resta il 30% di ecoballe da smaltire e per la Regione la rimozione terminerà in circa 2 anni. A dirlo è l’assessora all’Ambiente della regione campania Claudia Pecoraro, che abbiamo intercettato al Remtech di Ferrara e intervistato prima del nuovo incendio che is è verificato ieri a Taverna del Re.

Già quell’episodio aveva bloccato le operazioni di rimozione a causa del sequestro da parte della procura su tutto il sito, non solo nella piazzola interessata dall’incendio. Ora però la questione si complica a causa del secondo rogo verificatosi ieri, in appena 15 giorni.

Terminata la rimozione il passaggio successivo sarà quello di stabilire che destinazione dare a quel sito che per anni ha accolto rifuti di tutta la Campania.