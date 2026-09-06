Una vasta colonna di fumo si è alzata nel pomeriggio di oggi dall’area di Taverna del Re, a Giugliano, dove è divampato un incendio all’interno del sito di stoccaggio delle ecoballe.

Giugliano, vasto incendio nel sito di stoccaggio di ecoballe a Taverna del Re

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nel tentativo di circoscrivere le fiamme, insieme ai Carabinieri del 10° Reggimento Campania e della Compagnia di Giugliano.

Al momento non risultano persone ferite. Resta da chiarire l’origine del rogo, ma non si esclude la natura dolosa dell’incendio. La situazione è costantemente monitorata mentre proseguono le operazioni di spegnimento.