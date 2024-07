Due giovani morti lungo l’autostrada A2, alle porte di Eboli. È il bilancio dell’incidente avvenuto in queste ore dallo svincolo autostradale della città della Piana del Sele, direzione Sud. A perdere la vita un ragazzo e una ragazza. Si tratterebbe di due giovani coniugi salernitani.

Incidente a Eboli lungo l’autostrada A2, muoiono due giovani

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un’Audi, due furgoni e un camion. Le vittime viaggiavano a bordo della prima vettura e sarebbero decedute sul colpo, incastrate nelle lamiere del mezzo.

Sul posto un dispiego massiccio di soccorritori del 118, sopraggiunti dal vicino Saut di Battipaglia con due autoambulanze, Croce Verde e Vopi, e un’automedica della Croce rossa. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due deceduti dalle lamiere.

Traffico deviato a Battipaglia

Gli altri feriti non sono invece in pericolo di vita. Procedono gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica. Circolazione in tilt in direzione Reggio Calabria. Chiuso infatti il tratto autostradale interessato dall’incidente. Il traffico è stato deviato verso l’uscita obbligatoria di Battipaglia.