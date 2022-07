Si chiamava Giuseppe D’Aniello il ragazzo di 28 anni morto nel drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla strada “Aversana” ad Eboli, in provincia di Salerno. Fatale lo scontro tra uno scooter e un’auto.

Eboli, incidente in mattinata: muore 28enne di Sant’Antonio Abate (Napoli)

Giuseppe viaggiava in sella a uno scooter Sh 300 quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente contro un’Alfa Stelvio. L’impatto è stato devastante. Il giovane, scaraventato sul suolo, è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale “Maria SS Addolorata” di Eboli, dov’è giunto già in fin di vita per le gravi ferite riportate. I medici hanno fatto il possibile per tenerlo in vita ma purtroppo dopo poco il suo cuore ha cessato di battere.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente al lavoro sul posto i Carabinieri della Compagnia di Eboli e la Polizia Municipale ebolitana. La notizia si sta rapidamente diffondendo sui social, gettando nello sconforto amici e conoscenti, soprattutto nella comunità di Sant’Antonio Abate, la città della provincia partenopea al confine con il salernitano di cui il giovane era originario.