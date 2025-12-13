Eboli, esplosione in un garage: persone fuggono in strada

Una forte esplosione si è verificata nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre, in un garage situato al piano terra di un edificio residenziale di Eboli, in provincia di Salerno. Il boato ha messo in allarme i residenti, che sono scesi rapidamente in strada e hanno allertato le forze dell’ordine.

Esplosione causata da una bombola GPL

Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una bombola di GPL custodita all’interno del garage. Un malfunzionamento avrebbe determinato lo scoppio, con un’onda d’urto tale da spingere all’esterno un’auto parcheggiata e divellere la saracinesca del locale.

Intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Fortunatamente, non risultano feriti. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il traffico in via Chopin, traversa della Statale 19 delle Calabrie, è stato temporaneamente interdetto.

Accertamenti sui danni strutturali

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per verificare eventuali danni strutturali all’edificio. Le autorità locali continuano le indagini per determinare con precisione le cause dell’esplosione.