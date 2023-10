Giugliano. Si avvicina il mese di novembre e sulle tavole il dolce prescelto sarà il torrone. Una ricetta che negli ultimi anni ha avuto una grande evoluzione. Le pasticcerie hanno sperimentato nuovi gusti senza mai abbandonare la tradizione.

Tra queste Sweet Chocolate della pastry chef Maria De Vito che quest’anno propone i gusti tradizionali affiancando qualche novità. “La tradizione del torrone fa parte della nostra tavola con i gusti che ogni anno sono i più richiesti. Tra questi cioccolato e nocciola – dichiara Maria De Vito – nella lavorazione di quest’anno abbiamo incrementato la ricetta con l’utilizzo degli snack e di ingredienti sempre più in voga come pistacchio con granella di pistacchio, gianduja con nocciola , nocciola con le nocciole, nreo, buone bianco, buone classico, sneakers, mars, baiocco, caramello e arachidi salati, bianco con gli smarties, bacio, kinder cereali. Vi aspettiamo in via San Vito a Giugliano“.