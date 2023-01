È morto nella sua bottega, Sossio Casillo, 80 anni, storico lustrascarpe di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La sua attività, considerata una vera e propria istituzione dai residenti, è situata sul corso Durante, nel cuore della città.

È morto l’ultimo lustrino in provincia di Napoli: addio a Sossio Casillo

Nonostante l’intervento dei medici del 118 non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo è stato colto da un malore improvviso – che si è poi rivelato fatale – mentre stava lavorando. Casillo era una figura storica della città; l’insegna sulla sua bottega recita infatti: “Lustrino dal 1870 ad oggi”. Un mestiere, quello dello del lustrascarpe, che ormai non esiste più, ma che Casillo – ormai l’ultimo “sciuscià” rimasto in provincia di Napoli – ha saputo portarne avanti la tradizione con orgoglio e passione.

La notizia dell’improvvisa dipartita si è rapidamente diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio apparse in queste ore su Facebook, come quello di Giuseppe: “Un’altro pezzo di storia Frattese che se va…forse era quello che sognava, morire sul lavoro che sicuramente era la sua vita”. In corso Durante sono giunti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.